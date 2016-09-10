《潮派對》許哲珮飆天王天后名曲 將林夕經典唱出「潮」味

《潮派對》許哲珮首次演唱非自己的創作曲 以歌手身分演繹林夕作品。（廣藝基金會提供 胡福財拍攝）

文化部主辦的「2016臺灣科技藝術節」又有新突破！9/9-11桃園展演中心上演的《潮派對》，將為國內流行音樂、科技藝術、劇場表演跨界合作開啟全新里程碑。

《潮派對》是今年臺灣科技藝術節的重頭戲之一，由巨星演唱會推手陳鎮川策畫、結合亞洲第一詞人林夕的歌詞，跨界音樂鬼才王希文量身打造電子編曲潮團、音樂精靈許哲珮擔綱演唱王菲、張惠妹、林憶蓮、莫文蔚、陳奕迅…等膾炙人口的歌曲。節目首度大幅整合國內頂尖科技藝術家，包括影像／劇場導演 周東彥、新媒體聲音裝置藝術家 王仲堃、Audiovisual 混種雙組合 HH（姚仲涵、葉廷皓），以及跨界音樂家 蘇子茵、豎琴精靈 蘇珮卿，共同打造震撼人心的「林夕意境」，帶領觀眾走入華麗城堡、森林、房間、末日等場景，體驗一場與明星演唱會截然不同的Party。

陳鎮川表示，當初得到「潮」這個題目，第一個聯想就是永不退流行的「經典」。在此定位下，陳鎮川邀請林夕授權歌詞作為整場表演的文本：「《潮派對》必須經得起時間考驗，成為新的流行指標。林夕的詞，就是經典。」

《潮派對》後科技時代創新表演形式，顛覆明星演唱會想像！（廣藝基金會提供 胡福財拍攝）

《潮派對》將是一種新興的類演唱會形式，除了必然的演唱、還融合舞台劇、科技與裝置藝術，也有DJ show，而這些表現手法，遇上林夕的詞與許哲珮的歌聲，不管是平日關心數位科技藝術，或是流行音樂的朋友，都可以看到一場完全不同的演出。許哲珮作為《潮派對》主要演出者，也堪稱一時之選，陳鎮川說「她是國內少數在流行音樂與劇場圈都備受相當肯定的音樂人，和藝術家很快就能擦出精彩的火花。對於許哲珮的歌迷來說，這次更能看到不同於以往純音樂表演的聲光藝術LIVE show。」

對於《潮派對》的全新嘗試，許哲珮與科技藝術家企圖為觀眾打造「台上的人，只為我歌唱」的獨特超現實感。舞台上聲、光、影、科技都是潮派對的要角，以聲音表現的許哲珮現場表示:「這是出道以來第一次以歌手身份演唱非自己創作的音樂作品。

《潮派對》許哲珮與科技藝術家姚仲涵_日光燈裝置藝術呈現林夕_百年孤寂。（廣藝基金會提供 胡福財拍攝）

《潮派對》把這些天王天后的招牌曲目唱出「潮」味，又可以保留林夕經典的意涵，相信原唱者聽到也會感到驚艷。」

《潮派對》在音樂上也將有極大的編曲突破，音樂統籌 王希文集結音樂產業中的樂器演奏、編曲、混音合成器等音樂好手，像是舞台上的兩位音樂演奏家，蘇子茵及蘇珮卿都帶上全台獨一無二的電小提琴及電豎琴登場，要讓《潮派對》中的林夕意象帶著電氣、前衛、迷幻、詩意，一步步逼近在場每一個人的內心。

對於今年參與的科技藝術家來說，《潮派對》是首度讓作品格局全面突破的機會。新媒體聲音藝術家 姚仲涵，在森林場景將操作600多個日光燈閃動，讓觀眾彷彿置身於新生、懵懂的幻境。新媒體聲音裝置藝術家 王仲堃的嗶吐嗶聲音樂器裝置，這次將以「城堡」的形象交給許哲珮，演奏出現代人在自我、社會、與愛情間的辯證。

影像/劇場導演 周東彥在《潮派對》中將用手機不斷做現場影像創作，用手機自拍，打卡，創造另一個自己，為觀眾營造一種「這不就是我嗎?」像是在自己房間，既熟悉、又疏離的感受。Audiovisual 混種雙組合 HH（姚仲涵、葉廷皓）則聯手打造末日場景，對於用自己的聲光作品訴說林夕，HH十分期待：「林夕可以一看再看，一聽再聽，每一次都可以得到更深一層的叛逆的線索。末日可以是慶典，死寂可以是和諧。這一次《潮派對》我們將全力傳達林夕的重要訊息。」

同樣是探索世界與自我的關係，9月科技藝術節的另一強檔節目—黑色流明《X_Xrooms》是一部跨界概念舞作，形式上六位舞者打破街舞與現代舞藩籬，更讓「光」成為舞台上的第七位舞者。劇中八幕透過雷射、投影與舞者的震攝演出，不斷向生命提問，觀眾從糾結、緊繃至臨界點，到情緒壓力鍋一處一處被打開，最終獲得自在與平靜，在70分鐘的演出過程像是在城市中，經歷一場「歸零的旅行」。

「2016臺灣科技藝術節」9月各檔節目在兩廳院售票系統熱賣中，更多活動及購票資訊請上「2016臺灣科技藝術節」官網。

(中時電子報)