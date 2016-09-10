《再見瓦城》威尼斯獲獎 趙德胤：感謝台灣裁培

趙德胤威尼斯獲獎，臉書發表得獎感言。（圖／取材自趙德胤臉書）

由趙德胤執導，柯震東、吳可熙主演新片《再見瓦城》，入圍第73屆「威尼斯日」國際競賽單元，台灣時間今(10日)凌晨傳出好消息，該片獲得歐洲電影聯盟大獎最佳影片，《再見瓦城》日前在威尼斯首映時，大獲好評，趙德胤今以《再見瓦城》獲獎，開心在臉書上發表得獎感言。

趙德胤在發文中感謝評審的肯定，提到雖然他非電影科班出身，不過他一直土法煉鋼地拍電影，獲得獎項給予莫大鼓勵與自信，激勵他繼續在電影路上走下去，並感謝男女主角柯震東與吳可熙，他們為了拍片到山裡種田又到工廠打工，相當辛苦。

趙德胤進一步指出，感謝母親的栽培，讓他來到台灣、當上導演，「感謝台灣的裁培！對當時在緬甸的我來說，『能來台灣』是一個像中樂透一樣的命運安排」，直呼自己是幸運的人，發文最後再寫下「再次感謝台灣」。

(中時電子報)