手臂無法上舉誤診50肩 原是頸椎骨刺壓迫神經

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箭頭所指出即為頸椎椎間盤突出壓迫神經處。（陳淑娥翻攝）

箭頭所指即為術後裝置活動式人工椎間盤。（陳淑娥翻攝）

趙姓女子長期兩側肩部手臂酸麻無力，被當作五十肩醫治，躺臥時壓到手臂不舒服，翻來覆去嚴重影響睡眠，童綜合醫院表示，趙女為頸椎中央型椎間盤突出，骨刺壓迫到神經引起不適，經微創頸椎椎間盤切除及骨刺後，置放可活動式人工椎間盤，目前症狀已明顯改善。

高雄50歲趙姓女子，一年半來兩側肩部手臂酸麻無力上舉困難，日常生活受到嚴重影響，導致無法工作，四處尋找醫師都被診斷為五十肩，進行復健卻不見成效反而越來越嚴重；副院長徐少克診斷出患者頸椎第5、6節頸椎中央型椎間盤突出，骨刺壓迫到神經所致。

徐少克表示，頸椎椎間盤突出是常見的頸椎病變之一，常被誤認為五十肩等其他疾病，頸椎第5、6條神經主要支配肩關節內旋轉韌帶的活動，一旦被壓迫造成旋轉韌帶的痙攣收縮，最後肩部關節活動受限，與五十肩發生年齡40~60歲及臨床表現不易分辨。

徐少克指出，人體椎間盤因年齡增長而退化，但近來椎間盤病變年齡逐漸下降，姿勢不良使用3C產品過多為主因，尤其最近手機遊戲掀起熱潮，民眾要特別注意使用時間與姿勢。

(中時)