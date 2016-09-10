陸最大淡水湖 鄱陽湖面積急縮1／3

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中國最大淡水湖鄱陽湖持續「瘦身」。（圖：騰訊網）

中國最大淡水湖鄱陽湖衛星照片。(圖/維基百科)

中國最大淡水湖鄱陽湖因長江來水量及降雨減少影響，湖體面積1個月內急縮三分之一。

報導指出，自8月5日長江九江段、鄱陽湖全綫退下警戒水位以來，受長江來水量及降雨減少影響。9月7日，鄱陽湖通江水體面積較8月5日同期已縮小三分之一。

鄱陽湖是一個季節性變化巨大的吞吐型湖泊，洪水期與枯水期面積、蓄水量差異懸殊。年內水位變幅在9.79～15.36公尺。每年春夏之交，湖水猛漲，水面迅速擴大；但冬季時，湖水劇降，洲灘裸露，湖面僅剩幾條蜿蜒的水道。形成「洪水一片、枯水一線」的景觀。

(中時電子報)