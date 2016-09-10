轉任北京故宮顧問掀議 馮明珠：有違法我就辭

前故宮博物院院長馮明珠。（本報資料照，杜宜諳攝）

前國立故宮博物院院長馮明珠受聘為北京故宮研究院顧問惹議，台北故宮昨（9）日在記者會上再次強調對此事先並不知情，目前將應陸委會要求對北京「故宮研究院」進行了解，是否符合相關規定。馮明珠昨晚接受中央社訪問時表示，「如果我違法，我就辭，如果我沒有違法，為什麼要這樣做。」

報導指出，馮明珠坦言在今年4月、5月確實有發2個文給內政部移民署，在行政院開會時，有部會討論提到公文提報年限原是1年，但之後會改為3個月，文化部的期限只有3個月，所以她才在5月13日請故宮人事室再次行文，將期限改為3個月，也獲得批准，她認為受聘為北京故宮研究院顧問一事並無違法。

對於外界擔憂馮明珠可能透露故宮庫房機密，故宮發表聲明表示，希望馮前院長能以30年台灣故宮人為念，嚴守職務機密的保護與維護故宮的權益。馮明珠則說，「故宮沒有機密」，倘若要進出器物處庫房都需要器物處人員陪同，無法一人進出。

對於馮明珠受聘為北京故宮研究院顧問一事，國民黨立委許毓仁認為，「馮明珠已卸任，是民間人士，如果沒違反規定，一個民間人士，不應限制她」；民進黨立委何欣純則表示，「馮明珠之前擔任院長的時候，她最熟知我們故宮博物院，所有相關國寶文物的典藏或事物，會不會有其他洩密之嫌，或是把國寶文物資料，大量轉述到對岸去。」

(中時電子報)