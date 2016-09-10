京都賞楓提早了！鎖定2016日本紅葉最前線
綠山紅遍，層林盡染，每年一到秋季正是賞楓旺季。日本氣象協會(tenki.jp)近日公布最新2016紅葉最前線預測，北海道及東北一帶預計在10月中旬起迎接紅葉報到，而熱門觀光景點東京與大阪分別11月底和12月初楓紅，但京都等西部地區賞楓可能會較往年提早，有計畫出發日本賞楓的民眾可要抓緊時機，好好欣賞這卷大自然所賜與的絢麗地毯！
日本氣象協會預測，首波楓紅將在10月20日左右從北海道接力開跑，札幌、函館等大多地區與往年時間差不多、約10月下旬；但青森地區楓紅有機會提早、約11月初；名古屋、岐阜約11月中旬；仙台、山形、富山等則可能延後楓紅、約11月下旬；靜岡也較往年慢，約12月中旬。
熱門景點東京紅葉期可望與往年時間楓紅、約11月下旬；大阪約12月初；但有預計到京都、奈良、神戶、和歌山等地追「楓」的旅人可要注意，今年這些地區紅葉期預估會提早轉紅，奈良約11月初，奈良等地約11月下旬起。
而日本紅葉期最後壓軸九州地區，將從11月下旬到12月下旬都能欣賞到楓紅：福岡、大分、長崎、佐賀、熊本、宮崎等地紅葉轉紅時間預計和往年差不多，除欣賞楓紅外，還能順道朝聖一蘭拉麵福岡總店、泡泡湯布院町溫泉。另日本最後一波紅葉期的鹿兒島，今年可能延遲快一個月時間，約12月下旬才轉紅。
(中時電子報)
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