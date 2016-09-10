京都賞楓提早了！鎖定2016日本紅葉最前線

京都清水寺四季風情各具魅力，尤其一到賞楓季節，豔紅秋楓吸引許多旅人朝聖。(圖/shutterstoc提供)

北陸富山縣黑部峽谷金黃秋楓景緻壯觀，還能順道一探哆啦a夢的故鄉高岡市。(圖/ shutterstoc提供)

湯布院金鱗湖波光粼粼，在冬天早晨能欣賞到晨霧彌漫夢幻景色。(圖/shutterstoc提供)

綠山紅遍，層林盡染，每年一到秋季正是賞楓旺季。日本氣象協會(tenki.jp)近日公布最新2016紅葉最前線預測，北海道及東北一帶預計在10月中旬起迎接紅葉報到，而熱門觀光景點東京與大阪分別11月底和12月初楓紅，但京都等西部地區賞楓可能會較往年提早，有計畫出發日本賞楓的民眾可要抓緊時機，好好欣賞這卷大自然所賜與的絢麗地毯！

日本氣象協會預測，首波楓紅將在10月20日左右從北海道接力開跑，札幌、函館等大多地區與往年時間差不多、約10月下旬；但青森地區楓紅有機會提早、約11月初；名古屋、岐阜約11月中旬；仙台、山形、富山等則可能延後楓紅、約11月下旬；靜岡也較往年慢，約12月中旬。

山梨縣河口湖為富士五湖之一，秋季風光水色優靜迷人。(圖/shutterstoc提供)

秋季是日本的賞楓旺季，京都高圓寺於每年秋天開放夜間參拜，數百年古寺搭配炫麗燈光秀，令觀光客驚艷。（本報系資料照/李威德攝）

熱門景點東京紅葉期可望與往年時間楓紅、約11月下旬；大阪約12月初；但有預計到京都、奈良、神戶、和歌山等地追「楓」的旅人可要注意，今年這些地區紅葉期預估會提早轉紅，奈良約11月初，奈良等地約11月下旬起。

而日本紅葉期最後壓軸九州地區，將從11月下旬到12月下旬都能欣賞到楓紅：福岡、大分、長崎、佐賀、熊本、宮崎等地紅葉轉紅時間預計和往年差不多，除欣賞楓紅外，還能順道朝聖一蘭拉麵福岡總店、泡泡湯布院町溫泉。另日本最後一波紅葉期的鹿兒島，今年可能延遲快一個月時間，約12月下旬才轉紅。

(中時電子報)