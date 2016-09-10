NBA》麻煩王簽約了！史蒂芬生投奔鵜鶘

上季分別效力快艇與灰熊的史蒂芬生，如今轉投鵜鶘。(美聯社資料照)

上季分別效力過快艇與灰熊的「麻煩王」史蒂芬生，10日終於找到新東家了！根據《Yahoo Sports》爆料，史蒂芬生將跟「一眉哥」安東尼戴維斯領軍的鵜鶘簽約，填補因為照顧愛妻導致下季宣告暫時缺陣的哈勒戴位置。

史蒂芬生雖在2013-14年球季打出生涯代表作，場均13.8分、7.2籃板及4.6籃板，卻在場上經常出現脫序演出，最著名的事蹟當屬在「小皇帝」詹姆斯耳邊吹氣的「吹氣門」事件，隨後分別替黃蜂、快艇與灰熊效力，始終未獲重用。

起碼上季史蒂芬生替灰熊效力的26場比賽，平均拿下14.2分、4.4籃板及2.8助攻，終於看起來有所起色，如今投奔鵜鶘懷抱，跟戴維斯、伊凡斯等人攜手拚搶下季季後賽門票，鵜鶘高層只能希望史蒂芬生「正常」一點，別再鬧事了。

(中時電子報)