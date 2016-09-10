NBA》麻煩王簽約了！史蒂芬生投奔鵜鶘
上季分別效力過快艇與灰熊的「麻煩王」史蒂芬生，10日終於找到新東家了！根據《Yahoo Sports》爆料，史蒂芬生將跟「一眉哥」安東尼戴維斯領軍的鵜鶘簽約，填補因為照顧愛妻導致下季宣告暫時缺陣的哈勒戴位置。
史蒂芬生雖在2013-14年球季打出生涯代表作，場均13.8分、7.2籃板及4.6籃板，卻在場上經常出現脫序演出，最著名的事蹟當屬在「小皇帝」詹姆斯耳邊吹氣的「吹氣門」事件，隨後分別替黃蜂、快艇與灰熊效力，始終未獲重用。
起碼上季史蒂芬生替灰熊效力的26場比賽，平均拿下14.2分、4.4籃板及2.8助攻，終於看起來有所起色，如今投奔鵜鶘懷抱，跟戴維斯、伊凡斯等人攜手拚搶下季季後賽門票，鵜鶘高層只能希望史蒂芬生「正常」一點，別再鬧事了。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。