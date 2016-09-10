脫歐後遺症 英公民未來訪歐需辦簽證

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英國6月底公投決定脫離歐盟後，首相梅伊仍未決定何時啟動脫歐談判，歐盟執委會計劃，比照美國的簽證系統，未來將要求英國公民網上申請簽證才得進入歐盟國家。

媒體報導，因應法國與比利時接連發生的恐怖攻擊，歐盟執委會近期將公布「歐盟旅遊資訊與授權系統」（Etias）草案，加強旅客控管。

美國目前對給予免簽證的國家旅客，要求出發前72小時上網申請旅遊許可，費用14美元。法國與德國都主張歐盟倣效。

目前英國公民持有效護照進入歐盟，可以在27個國家自由行動，但在脫歐後情況可能改變，未來可能必須先在網路上付費申請簽證，才能進入歐盟國家。

去年英國前往歐盟國家度假的人次超過3000萬，其中西班牙達1300萬人次，是最受英國民眾歡迎的國家，法國曾有880萬人次。1050910

(中央社)