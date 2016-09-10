改革窒礙難行 羅馬美女市長執政陷困境

上台不到三個月，羅馬首位女市長拉吉就陷入執政困境，改革窒礙難行，小內閣有成員被控貪汙，並陸續有人辭職。這位首都女市長的風光不再。

38歲的拉吉（Virginia Raggi）長髮披肩，講話輕聲細語，被義大利媒體形容像是鄰家女孩。她在6月的羅馬市長第2輪選舉中，擊敗傳統政黨，以67%的得票率拿下首都的市長寶座。

然而，在她上台前，許多分析家就質疑缺少政治經驗的她，如何有效掌管這個貪腐嚴重、公共服務體系有著多年沉痾的大城。

執政還沒滿百日，羅馬市政已經陷入泥淖中，其中環保局長穆拉諾（Paola Murano）被控之前發包清潔工程涉嫌貪汙，被檢察官調查。拉吉則被指責知情不報、包庇下屬，5名市府首長在2日同時辭職，更讓美女市長坐困愁城。

義大利反體制政黨五星運動（5 Star Movement）創辦人葛里洛（Beppe Grillo）到羅馬為拉吉打氣，並表示全力支持她。但剛提名新任的預算局長，馬上被批評不適任，並隨即辭職，讓拉吉的執政之路更加崎嶇。

旅居義大利30年的美國記者藍道爾（Frederika Randall）說，「正當性與透明是五星運動的旗幟，但拉吉的市府小內閣表現剛好是相反。」不過，有46%的義大利人認為，拉吉是權力鬥爭的代罪羔羊。

義大利「晚郵報」則指出，「五星運動證明自己是邁向中央執政的最大敵人，在羅馬發生的問題來自於內鬥，而不是外部的壓力。」1050910

(中央社)