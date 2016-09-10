台高階文官比利時受訓 學習科技決策

中華民國多位高階文官與大學、企業高層近日在比利時受訓，學習人力資源管理與科技決策能力，並透過國際交流，瞭解其他國家總體思維、文化與制度，提升管理技能。

由公務人員保障暨培訓委員會遴選出來的包括外交部、內政部、客委會等高階文官，與中央存款保險公司、台灣藝術大學、台中教育大學、淡江大學，以及霓光國際創意策略公司高階管理人員，目前正在比利時接受比利時聯邦訓練學院（TIFA）為期10天的高階文官培訓。

保訓會政務副主任委員郝培芝表示，這次的訓練主要是以13職等的高階文官為主，課程安排主要目的在訓練他們能具備高階決策力與危機管理能力，也希望能加強他們的全球視野，瞭解全球化發展。

另方面，也希望透過國際交流，讓高階文官能瞭解不同國家的總體思維模式、文化與制度，提升個人管理能力與決策技巧。

郝培芝指出，幾天課程下來，她發現相較於台灣文官培訓重視公務人員的職能，重點在加強職能不足；比利時則是以團隊為概念，更重視強化個人技能突出之處。這或許可以作為日後台灣公務人員培訓的參考。

她也表示，未來是科技決策時代，必須訓練文官具有大數據運用能力，未來她也希望能將這次學習到的文官訓練制度優點帶回台灣，讓文官培訓課程能更為多元、實用與全球化，透過行政個案辯論，培訓文官實際政策討論操作經驗。1050910

(中央社)