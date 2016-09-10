敬師也快閃 11日西門町勁舞
敬師方式百百種，除傳統寫卡片、上網感謝老師，還有「快閃」模式。學生團體明天將於台北市西門町演出4場次快閃舞蹈，「為自己的恩師而跳」。
教育部推動9月敬師月活動，即日起到30日，鼓勵民眾上教育家部落格臉書專頁，寫下老師全名和感謝老師的一句話，就能參加抽獎，獎品包括圖書禮券、童書等。
此外，學生團體明天下午3時、3時30分、4時、4時30分，每隔半小時在西門町漢中街與武昌街口廣場，舉辦快閃舞蹈，表達對老師的思念與感謝。
教育部表示，希望藉學生們活力四射的肢體律動，讓9月充滿敬師溫情，歡迎民眾到場共襄盛舉，或上網一同感謝老師，為在全台灣各級學校努力教育下一代的教師，給予最溫暖鼓勵。1050910
(中央社)
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