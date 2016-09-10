氣囊瑕疵 通用召修430萬輛汽卡車
通用汽車公司（GM）今天對全球430萬輛汽車和卡車發出召修通知，原因是發現危險的電子瑕疵，這個瑕疵可能阻礙汽車氣囊在意外事件中充氣和彈出。
通用說，在特定的駕駛情況下，汽車氣囊的感知和診斷模組軟體可能開始診斷測試，因此如果在意外事件中汽車仍在行駛，可能阻礙前座氣囊和安全帶預緊裝置發揮作用。
法新社報導，通用在今年5月17日一場車禍中得知一輛2014年Silverado卡車氣囊和預緊裝置未發揮作用。
這項召修廣泛涵蓋2014年到2017年款的轎車、運動休旅車和小貨車，包括Buick LaCrosse和Encore、雪佛蘭SS、Spark EV、 Corvette、Trax、Caprice、Tahoe、Suburban 和Silverado，以及GMC Sierra 和Yukon，凱迪拉克Escalade。
在召修的汽車中，美國境內有360萬輛，其他國家有64萬輛。（譯者：中央社簡長盛）1050910
(中央社)
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