不敵輿論壓力 臉書撤銷對著名越戰照封殺令

《挪威晚郵報》在頭版刊登公開信，譴責臉書刪除越戰照片的做法，並痛批臉書創辦人祖克伯(圖左)濫用權力。(圖取自東網)

越戰紀錄照中的小女孩潘金福已經53歲，現在是聯合國親善大使。(圖截取自CNN)

一張紀錄越戰期間女童赤裸逃離遭汽油彈襲擊村落的照片，被社交網站臉書(facebook)以保護兒童、違反道德標準為由，不但強行刪除該照片，並暫停上傳照片的挪威作家埃格蘭（Tom Egeland）的個人帳號。臉書此舉引發宣然大波，挪威媒體及挪威首相索爾伯格(Erna Solberg)都表達強烈抗議。臉書不敵輿論壓力，終於在周五(9日)決定撤銷禁令，並恢復了該張照片。

據外媒報導，事件起源於挪威作家埃格蘭數周前，在臉書以「7名改變戰爭歷史的攝影師」為題發表貼文，並附載這張由美聯社攝影師尼克·威((Nick Ut)實地拍攝的照片，照片紀錄越戰時一群兒童驚惶地逃離遭汽油彈襲擊的村落，其中一名9歲女童全身赤裸，表情痛苦，張口大哭。該照片於1972年獲得普利茲獎。

沒想到，臉書隨後刪除了這張照片，並暫停了埃格蘭的個人帳號。當《挪威晚郵報》將這幅照片分享在其臉書專頁後，也收到臉書通知，要求刪除照片或打上馬賽克，理由是：「任何展示全裸的外生殖器、臀部和完整女性胸部的照片，都會刪除。」

《挪威晚郵報》隨即在頭版刊登公開信，譴責臉書的做法。該報主編漢森（Espen Egil Hansen）痛批臉書創辦人祖克伯濫用權力。漢森批評祖克伯沒有良好的判斷力來辨別色情照片和戰爭照片，並且還對敢於發聲的人施以懲罰。

據《CNN》報導，照片中的越南女孩潘金福(Kim Phuc)今年已經53歲，是聯合國親善大使，幫助經受戰爭苦難的孩子重建醫院、學校和家園。潘金福也就臉書事件作出回應，她對臉書的審查制度表示「憤怒和悲傷」，認為臉書錯誤地將焦點放在照片中的「裸露」部份，而非照片具有的歷史意義。

面對各方強烈的批評，臉書9日作出回應，表示要撤銷先前的封殺令，恢復刊登該張照片。臉書聲明表示：「兒童裸露身體的照片，一般被視為違反道德標準及在某些國家被視為兒童色情。不過，在今次事件中，我們意識到該張紀錄了特別時刻的照片，有其歷史意義及全球重要性。」

(工商)