NBA》姚明名人堂演說 感謝歐胖沒殺死他

姚明在籃球名人堂的演說，充滿感謝與幽默。(美聯社)

入選今年籃球名人堂的「移動長城」姚明，10日在入選儀式第1個上台演說，結果他一開始就開了艾佛森玩笑，展現他風趣幽默一面，除了感謝一路以來照顧與支持他的人，他更感謝「俠客」歐尼爾，「和你比賽沒被殺死，讓我更強大！」

姚明一上台就先開玩笑，「我想像這一刻很久了，但到了這裡，我很緊張，尤其面對台下這麼多的傳奇，當我知道自己第一個上台，我以為有人搞錯了，千萬別笑，我很認真，我以為應該艾佛森先上台的，因為我比他需要更多的訓練。」

接著姚明感謝了他的引薦人比爾羅素、他的老爸與他的妻女，當感謝到他的恩師李秋平，姚明說：「我還記得以前李教練都騎自行車載我去訓練，他年底就要退役了，真的很感謝他的照顧，他的犧牲太多了，才讓我擁有這麼多的收獲。」

姚明也回憶當初首次來到休士頓加盟火箭，隊友法蘭西斯對他的照顧，以及湯加諾維奇、傑夫范岡迪兩名教練的辛苦教導，更要感謝休士頓球迷對他的支持，「我們一起經歷好與壞的時刻，但你們給我前進動力，休士頓永遠是我第2個家。」

(中時電子報)