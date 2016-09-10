桃園永安漁港 沙灘上找尋靜謐

桃園市永安漁港附近海岸線狹長，藝術家梁廷毓、劉文琪的漂流木的創作，多了心靈的靜謐。中央社記者邱俊欽桃園攝 105年9月10日

漁港夏日遊14

位處桃園市西南，與新竹交界的永安漁港，少了過多遊客的擁擠，多了心靈的靜謐。附近海岸線狹長，不管是單車漫遊，或是在漁港感受到落日美景，永安漁港不只是視覺的豐富美景。

桃園海岸線長約39公里，從北邊的許厝港溼地、竹圍漁港、草漯沙丘、觀音藻礁到永安漁港新屋石滬等，都是桃園海岸線上值得賞玩的好去處，其中竹圍、永安算是規劃完善、腹地較大的漁港，也成為假日出遊好去處。

永安漁港規劃完善，落日前，在漁港附近感受暖洋洋的夕陽落下，尋找一天結束前最美麗的風光；看著許多攝影者架著腳架，留下最美的雲彩變化與返航漁船的波光水影，都是永安漁港最迷人的地方。

永安漁港周邊空曠，不會讓人過度擁擠，漁港的攤商讓漁港增添人氣的熱鬧，多了心靈上的一絲留白，滿足吹海風的好氛圍，享受美麗的海岸月色。

入夜後的月光灑在海面上，在漆黑的海面旁，聽著海濤的聲響，「浪漫指數百分百」。漁港內有許多平價的海鮮炸物，包括小卷、魚丸、蚵仔、炸雞、薯條等，可以滿足味蕾。

桃園市將永安漁港規劃為全國最有客家特色的漁港，其中長280公尺的「笨鯊橋」連結永安漁港到社子溪以南的綠色走廊，是觀賞落日的駐足處。

當初取名為「笨鯊橋」，主要是永安漁港邊在多年前曾湧入大批鯊魚，驅之不散，捕之不竭，因此稱鯊魚為「笨仔魚」；「笨鯊」是在地客家人共同認同最具地方代表性的特色之一。

今年9月前往永安漁港，剛好預見「2016桃園地景藝術節」從9日起將展開14天的展出，展覽的場域轉到新屋區海岸線上的鄰近沙灘為主，民眾可以感受到夏、秋之際不同風情的藝文小確幸。

桃園市政府今年以石滬、陂塘、海岸、自然生態等具有在地特色的景觀，作為地景藝術節策畫發展核心。其中林舜龍利用數以千計的竹子為結構所做出的「永生海」，遠看如海膽般的黏著在海灘上，具有創作與地景的結合與視覺延展性，成為這次地景藝術節中的焦點。

徐暋盛的「多謝多蟹」，利用竹編的方式，展示12公尺寬的大型巨蟹，可以看出創作的細緻一面。梁廷毓、劉文琪結合漂流木的堆砌，創作出「築沐」作品，在海灘散發出淒美的環境氛圍。另外，劉文琪的「蚵一哨所」則在廢棄的海防哨所中，藉由文字、漁網、廢棄磚瓦堆砌，呈現頹廢建築中的遺忘美學。

遊客要搭公車前往永安漁港，可以從桃園、中壢火車站搭乘往永安的桃園客運，在終點永安站下車。若開車，可經由高速公路66號道路，或者在國道新屋交流道下，走114號縣道；也可走西部濱海公路依指標前往。

永安漁港有著遠離市集的迷漾美感，空曠且蜿蜒的沙灘海岸線，少了擁擠，多了靜謐。1050910

(中央社)