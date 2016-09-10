42歲才握球拍 盧碧春靠樂觀打進帕運

42歲才第1次拿起桌球拍的盧碧春，靠著樂觀的個性和全家人的支持，緊抓住每次練習、比賽的機會一路打進帕運，成為在這最高殿堂為國家征戰的國手。中央社記者張新偉里約攝 105年9月10日

42歲才第1次拿起桌球拍的選手盧碧春，靠樂觀個性和全家人支持，緊抓住每次練習、比賽機會一路打進帕拉林匹克運動會，成為在這最高殿堂為國家征戰的國手。

10多年前在假日玉市賣玉的盧碧春週末都必須工作，老公假日就帶孩子到球館打球，5年後他們獲開彩券行機會，盧碧春週末不用再工作，才開始跟著到球館打球，那時的她已42歲。

曾參加西元2010年廣州亞洲帕運、2014年仁川亞帕運的盧碧春笑說，「從沒想過能打帕運」，如今卻搶進里約，成功站上帕運大舞台。

談到成功關鍵，盧碧春說，如同其他身心障礙者，一生中也遭遇很多挫折，但她生性樂觀，多正向思考，「反正有挫折就克服」，打桌球就算輸球也會鼓勵自己「這樣才能知道缺點，以後才可以打得更好」。

盧碧春和老公結婚30年，工作、生活、拉拔孩子都在一起，感情十分融洽，每天在工作結束後也會陪盧碧春練球；盧碧春兒子更因球路與這次帕運可能遭遇的對手相近，在盧碧春到巴西前還特地請假陪媽媽特訓好幾天，對他們來說，「桌球」就是全家人交流方式，全家人支持也是她能前進帕奧要素。

經營彩券行的盧碧春提到，當初她特別選了較偏僻的位置開店，這樣才能有較大空間擺放球桌，讓她隨時可和朋友、教練、家人打球，真的可說是「為了打桌球找店面」。

她說，練球很辛苦，一定要有堅定信念才能堅持下去，像她就是不斷告訴自己「我一定要進步」，才能持續不間斷訓練。

觀察盧碧春在場上打球情況，只見她總是表情緊繃，讓人不禁擔心她會因緊張影響表現，但她認為緊張感是必要的，「有好強的心，才是好的運動員」。1050910

(中央社)