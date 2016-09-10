911屆滿15週年 洛杉磯市長憶當年

15年前的9月11日是美國人民心中的痛，洛杉磯市今天舉行悼念儀式，市長賈西迪回憶，那時曾在洛城緊急應變中心「住了」3天。他讚揚軍警消防等公僕，犧牲奉獻的情操。

紀念因公殉職的消防員霍奇肯（Frank Hotchkin），洛杉磯市在鄰近美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊主場附近，蓋了一座霍奇肯紀念培訓中心（Frank Hotchkin Memorial Training Center）。

中心前廣場豎立著23噸重紐約世貿中心鋼板遺址，這是洛杉磯市紀念911當天343位罹難的紐約市消防隊員所立的紀念碑，今天被花束與花圈圍繞，在這裡洛城警消舉行紀念儀式，緬懷15年前9月11日不幸喪命的公僕與同胞。

兩台消防車的雲梯在美國國旗前交錯，國旗前導的儀仗隊，以及洛杉磯市警局鼓號樂手，吹奏著悠揚蘇格蘭風笛樂音，象徵與會人士向罹難者行最敬禮，氣氛莊嚴肅穆。

洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）致詞時回憶，15年前的9月11日他剛就任市議員2個月，住在印第安納州的岳母打電話叫他打開電視，之後又接到另一通來電，要他立刻進城前往緊急應變中心，在那裏「住了」3天，過著與第1線應變人員為伍的日子。

他說，軍警消防與海岸巡防部門的公僕，為城市與社區犧牲奉獻的情操，正是洛杉磯市甚至是這個國家的精神，而他們更是所有人的護衛天使。

洛杉磯郡消防局局長特瑞札斯（Ralph Terrazas）則細數15年前那場災難的死傷人數，包括23位紐約市警局與37位港務局的警官，他們的犧牲奉獻保存了其他人的性命。

他說，更不能忘記在五角大廈罹難的125位軍職與文職人員，以及不幸死亡的3000多位平民，其中包括被劫持客機的乘客。

儀式尾聲，賈西迪與特瑞札斯敲和平鐘10響，3架直升機緩緩飛越霍奇肯紀念培訓中心上空，在莊嚴肅穆的氣氛中，結束了這場追悼與緬懷逝者的儀式。

2001年9月11日早晨，4架分別從波士頓、紐約、華盛頓特區，飛往舊金山和洛杉磯的民航飛機被19名恐怖分子劫持。

當天上午8時46分，美國航空班機撞上世貿中心北座大樓，9時3分合航空班機撞上世貿中心南座大樓，9時37分美國航空班機撞上五角大樓。

另一架聯合航空班機，原本恐怖分子對準美國國會或白宮，但機上乘客與歹徒搏鬥後，上午10時3分在賓夕法尼亞州的姍克斯維爾（Shanksville）附近墜毀。1050910

(中央社)