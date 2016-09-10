咀嚼法菜傳奇 「金字塔」餐廳主廚要來臺了

法國二星餐廳「金字塔」第5代主廚派翠克演繹的菜餚，形色味皆誘人。(圖／台北國賓飯店)

多元食材、形色繽紛，是「星光美餚」的必備條件。(圖／台北國賓飯店)

位在法國維埃納的「金字塔」餐廳，有漂亮的花園。(圖／金字塔餐廳)

派翠克．胡里翁只花了3年時間，就帶領「金字塔」餐廳「重返米其林星光大道」。(圖／台北國賓飯店)

派翠克接手「金字塔」餐廳後，在招牌上加了自己的名字。(圖／金字塔餐廳)

為鞏固高檔牛排餐廳領導品牌地位，更為讓客人體驗極致法菜與牛排「聯姻」的曼妙茲味，臺北國賓飯店將於10月20日至22日期間，請到法國「金字塔」(La Pyramide)餐廳主廚派翠克．翁里胡(Patrick Henriroux)至館內「A CUT」牛排館客座，「米其林二星饗宴」午餐含甜點5道菜每人6000元+10%，晚宴8道菜每人12000元+10%，僅開放300位客人訂席。

為能掌握星光餐廳的廚藝神髓，並在星廚正式抵臺與對方無縫接軌，臺北國賓飯店「A CUT」行政主廚凌維廉已率廚藝團隊赴法國到「金字塔」的廚房見學。國賓飯店表示，10月下旬登場的米其林二星饗宴中，客人可以嘗到以「金字塔」獨步食之壇之「龍窩草魔鬼醬汁」，以及「鑲牛肝菇外裹薄培根片」搭配乾式熟成牛排後演繹的頂級滋味。

位在法國里昂南方約20公里小鎮維埃納Vienne)的「金字塔」餐廳，身世大有來頭。1822年開的該餐廳原本是一家庭式餐館，在法國第一人代廚神費納鵬(Fernand Point，有譯費納．普安，或費納．普儂)掌廚後，該餐廳開始發光發熱，成了史上第一家米其林摘星餐廳。而「金字塔」餐廳與費納鵬對法國美食並產生至深至遠的影響。

事情是這樣的…。

因地利之便，19世紀到維埃納的人常會到離火車站甚近「金字塔」餐廳用餐聚會，當年搭得起火車旅行的人正是布爾喬亞(bourgeoisie)階級。為了服務這群富有的資產階級，費納鵬開始推動「法菜維新」，除改變餐桌上器皿擺設，更開始推動法國菜的精緻化、簡約化與清淡化。

今天到高檔法國餐廳用餐，餐桌上必有兩層的檯布，桌上必有一「秀盤」(Show Plate)、銀器骨瓷水晶杯，以及用一個像鍋蓋一樣的銀製鐘罩子罩住菜餚保溫，最早都是費納鵬想出來用以服務布爾喬亞階層消費者的點子。

鑑於法國傳統的「古典大菜」或「宮庭大菜」都太過油膩，吃多了對人體不健康，自己就是個大胖子的費納鵬主張改變法菜料理方式，成了「新派法菜」(Nouvelle Cuisine)的先行者，

費納鵬另一偉大的成就是，舉凡保羅．包庫斯(Paul Bocuse)、涂高華兄弟(Jean Troisgrso & Pierre Troisgros)，以及亞倫．夏珮勒 (Alain Chapel)等各據一方的「聖堂教父」級的米其林3星名廚，都曾是費納鵬的門生。所以「金字塔」 餐廳等同「法國一代名廚的搖籃」。事實上，為了紀念費納鵬，今天人們到「金字塔」餐廳以口舌朝聖，都可看到維埃納以費納鵬為名的道路名稱。

費納鵬謝世後，「金字塔」的星光逐漸黯淡，甚至一度面臨倒閉的危機，直到1989年派翠克．翁里胡接手後才重新擦亮老餐廳的「金」字招牌，成為米其林2星餐廳。

算一算，派翠克．翁里胡已算是「金字塔」餐廳第5代的主廚了，他雖然沒有直接受教於費納鵬，也雖然「金字塔」只有2星，但能讓一家深深影響現代法菜的老字號餐廳「重返米其林星光大道」，仍是一偉大成就。10月下旬派翠克．翁里胡客座臺北國賓「A CUT」，值得食家饕客細嚼慢嚥的，除了派翠克精湛廚藝，「金字塔」餐廳與費納鵬的傳奇故事，更加耐人尋味。

(工商)