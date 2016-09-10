凱道很忙!蔡政府處理抗議「撒錢撒錢再撒錢」

93軍公教大遊行當日，蔡英文總統到台中參訪酒莊及農場，試喝梨香酒直說好喝，對軍公教的遊行，只說我們繼續走我們的行程。（資料照/黃國峰攝）★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

被網友喻為「顏值」最高的華航空服員罷工，眩目不輸萬聖節，結果更是要五毛給不只一塊，外界當時擔憂原來只要搗蛋就有糖吃，之後各產業都比照抗爭，政府該如何處理一場又一場的罷工威脅？(本報系資料照)

蔡政府執政百日不久，9月份凱道抗議行程滿滿。自520以來，華航罷工、國道收費員抗爭、軍公教上街頭，以及接下來9月12日觀光業上凱道抗議。強調「溝通溝通再溝通」的蔡政府，除了面對軍公教上街不手軟，其他幾乎都是會吵的孩子有糖吃，「撒錢撒錢再撒錢」，華航罷工損失全民買單約3.4億，國道收費員全民買單約5億，觀光業則更祭出300億優惠貸款。

93軍公教大遊行上街頭後，行政院長林全拍板，明年春節起將取消部分退休公教人員三節慰問金，只保留技工、工友和月退2萬5000元以下退休公教可繼續領取，制度變革後領取人數降低為48173人、發放金額降為2.9億元，每年替國庫省下8.7億元。

因為陸客縮減觀光業不景氣，影響較大縣市包括嘉義縣市、花蓮縣、桃園市、高雄市、台東縣、新北市等，受影響產業包括旅行業、旅宿業、購物商店、遊覽車業、導遊人員、租賃車及計程車及商店等。912觀光業將走上凱道遊行，林全8日作出重大政策宣布，由中長期資金提撥300億優惠貸款給觀光業紓困。

歷時近3年的國道收費員抗爭在8月宣告落幕，行政院政務委員林萬億與勞動部長郭芳煜宣布將透過專案補貼方式，協助至今仍沒有找到工作的183名自救會成員安置工作，947名國道收費員一律適用專案補貼方案，預計年底前處理完畢，最晚明年1月農曆年前入帳。

外界預估補貼方案總額約3至5億元，郭芳煜表示，補貼項目包括自救會成員過去自掏腰包或募款抗爭的交通費、便當費、失業損失、面對不利處境，及家庭壓力造成心理創傷等。

抗議工時過長，華航空服員在總統蔡英文6月出訪中南美洲當日發動罷工，蔡英文搭乘華航專機在機上談話時回應華航罷工事件，她對機組人員喊話「這條路上會與各位一起渡過」、「不會讓你們感到孤單」。

華航罷工2天內共取消122個航班，超過3萬名旅客受影響，其中，旅行社無法順利出團或滯留海外近500團。華航董事長何煖軒估算，罷工所造成的損失逾10億元，由於航發會投資華航持股34.13％，恐有3.85億元要「全民埋單」。

華航罷工是國內首宗航空罷工，短短不到一天落幕，華航空服員以大勝之姿退場，在這場勞資談判的中，華航資方讓步速度之快，要五毛給不只一元，以勞工為本的民進黨新政府，首場收服罷工危機，用的不是智慧、不是說理，而是給甜頭去換。新政府息事寧人的「發糖政策」，也為後面的抗議危機埋下深水炸彈，也給眾人帶來「會吵的孩子有糖吃」印象。然而，軍公教除外。

(中時電子報)