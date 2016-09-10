李易峰貼心讓位暖爆 蔡依林：把姐的心也挖走了

李易峰貼心讓位，讓蔡依林直呼「把姐的心也挖走了」。（圖／取材自蔡依林微博）

蔡依林一襲透視裝現身慈善晚會。（圖／取材自蔡依林微博）

一年一度的芭莎明星慈善夜活動，昨(9日)晚在北京盛大舉行，現場星光熠熠，霍建華、林心如、楊冪、黃曉明、Angelababy、孫儷等人都出席，天后蔡依林(Jolin)也身穿一襲透視裝現身，不過在合照時，大陸鮮肉偶像李易峰貼心讓位給Jolin的暖舉，更是讓蔡依林直呼「把姐的心也挖走了」。

晚會上集結許多巨星，合照時蔡依林原站在最外圍，李易峰發現後馬上和蔡依林換位子，讓蔡依林往裡面站，李易峰則站在最外面，讓位暖爆，引發熱議，蔡依林也在微博大讚李易峰，誇他是「暖心小可愛」，並直呼「如此把姐的心也挖走了！」李易峰也被受封是紳士、暖男無誤。

(中時電子報)