周杰倫自曝吃霸王餐 竟用「這方式」抵帳
天王周杰倫2016年靠著代言以及舉辦世界巡迴演唱會，讓他成為台灣歌手吸金排行榜上高居第一名，不過他卻大言不慚的表示在外吃飯從來不付錢，都是靠著簽名吃遍各大美食餐廳。
周杰倫參加大陸歌唱選秀節目《中國新歌聲》，談及近況表示最近忙於在馬來西亞舉辦《地表最強》巡迴演唱會，若有空檔時就會住在海邊度假，不過去餐廳吃完飯要付帳時，都會被婉拒表示要請客，這往往讓他覺得不好意思，有些業者甚至要求周杰倫幫兒女簽名，就可以抵掉所有餐廳消費，這讓他驕傲的表示，只要簽幾張名就能吃遍馬來西亞美食，也讓粉絲笑說吃了「霸王餐」還敢那麼囂張。
(中時電子報)
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