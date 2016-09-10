中秋恐下雨 鄭明典：熱帶低壓靠近

今年中秋連假恐會在雨中度過。中央氣象局預報中心主任鄭明典說，氣象局官網已顯示「13日至15日熱帶性低氣壓外圍雲系影響」。

鄭明典在個人臉書上，以「熱帶性低氣壓外圍雲系影響」為題，並附上一張影像圖，表示影像就是在中秋連假可能接近台灣的天氣系統，目前它是個熱帶性低氣壓，特徵已經很明顯。

鄭明典表示，該區海溫和垂直風切的條件都支持低氣壓繼續發展，所以未來幾天，氣象局會持續關注它的走向。目前預期低氣壓主要影響範圍偏在北台灣和台灣東側。1050910

(中央社)