每株留一果 黃文慶種高甜哈密瓜

31歲黃文慶在國道四號下方闢建溫室瓜田，栽種日本品種阿露斯網紋洋香瓜，每株瓜苗只留一果，雖然瓜量少一半，但使用節水滴灌系統，逆境栽培法，讓養分回流果實，甜度高出2度。中央社記者趙麗妍攝 105年9月10日

「讓生活更美好的農業達人」12

31歲黃文慶在國道四號下方闢建溫室瓜田，栽種日本品種阿露斯網紋洋香瓜，每株瓜苗只留一果，雖然瓜量少一半，但使用節水滴灌系統，逆境栽培法，讓養分回流果實，甜度高出2度。

家住梧棲的黃文慶，自小就對農學深感興趣，頂著中興大學農學碩士的高學歷，畢業退伍後，他返家務農，黃文慶將家中2分地的農地開闢成溫室，取名「沐光農場」。

他指出，阿露斯哈密瓜為日本品種，栽種時必須控制水量，水多了會裂果，水少了瓜會長不大，或是沒有紋路賣相差，阿露斯生產期較一般瓜多出20天，栽種的技術為瓜類中最難。

黃文慶使用節水滴灌技術，除可控制水量、養分，還可達到省水，克服阿露斯栽種困境。

一般地面式瓜田，瓜農每株瓜苗會留2至3顆瓜，2分地瓜田可種出3000多顆；黃文慶以直立式瓜架栽種，每株只留一果，2分地只能種出1000至1500顆哈密瓜。雖瓜量減少，但在嚴格控管，一般哈密瓜甜度13至14度，他的哈密瓜甜度可達15度。

哈密瓜的病蟲害多，為避免蟲子影響瓜生長，黃文慶在溫室設置了雙重門，減少果蟲進入果園內，而且不噴灑殺蟲劑、農藥。

他說，「長時間在溫室內工作，如果長期接觸農藥，人會不舒服，而且瓜果若有農藥殘留，消費者也會不安心。」

起初黃文慶的種瓜之路並不順遂，第一年栽種時，因使用微噴罐，水量不平均，種出的瓜有大有小，大的如壘球，小的就像兵乓球，賣相、產量極差。好在本身具有農學知識，他慢慢改良瓜田環境，梧棲區農會幫助接洽平台，讓阿露斯找到銷售通路。

黃文慶高價自日本引進光波選別儀器，將感應接頭放在瓜屁股上，透過紅外線偵測，即可測出哈密瓜的甜度，不必像以往以抽樣方式，剖瓜取汁後檢測，每顆瓜的甜度都有掛保證。

黃文慶夏天種哈密瓜，冬天栽植小番茄，一年四季幾乎都得在溫室內工作，悶熱的空氣圍繞，不一會兒功夫，全身濕透了，黃文慶打趣地說，「就當作是修行吧！」

黃文慶分享了哈密瓜的吃法，哈密瓜自瓜藤上摘下後，需再常溫下放置7天，等到瓜屁股軟了，即代表瓜肉成熟了，此時，再將哈密瓜放進冰箱內，冷藏兩天，冰涼過後的瓜肉，吃起來又香又甜。1050910

(中央社)