台中新建國市場啟用日市場巡禮專車同步出發
台中市新建國市場即將在本月20日隆重開幕，為讓民眾在開幕日搶先一睹市場新風貌，市府經濟發展局當天將啟動第二梯「傳統市場巡禮專車」，由樹王文史工作室謝文賢老師團隊帶路，讓民眾進入新市場參觀選購，見識全新落成的新建國市場。
經發局長呂曜志說，配合新建國市場開幕行銷活動，新建國市場巡禮專車將於開幕日當天出發，共計6車次，「舊市好食光」專車路線將行經新建國市場、台中文學館、彩繪巷、第五、第二市場、刑務所演武場、台中文化創意產業園區。
「美食玩很大」專車路線將新建國市場、第一、第二市場、台中市役所、台中州廳，活動全程免費，參加還能拿市場美食券，填寫問卷可得到市場嘉年華活動摸彩券一張，摸彩活動將於今年底前辦理。
所有路線皆採網路報名，民眾也可利用電話報名(報名專線04-23820451、04-23800592、04-23820259)，所有車次錄取名額有限，即日起開放報名，錄取者須繳交保證金100元，當日全程參與活動者將於活動結束後全數歸還。
(中時)
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