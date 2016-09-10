北市房屋稅研擬方案 居住正義論壇討論
北市府財政局今天說，為檢討現行房屋構造標準單價等房屋稅基，會在「居住正義論壇政策公開研討平台」公布研擬方案，統整意見後當調整方向，並當民國106年評定標準價格參考。
財政局表示，房屋稅議題引關注，為讓房屋稅課稅更合理，並檢討現行房屋構造標準單價、各項加價項目等房屋稅基，研擬方案會在12日舉辦的「居住正義論壇政策公開研討平台」公布，廣納各界建言，事後也會當成調整方案，作為106年重行評定房屋價格參考。
為讓房屋評定現值合理化，財政局已研擬數個方案並在論壇上提出，像「103年調整新建房屋構造標準單價後，再以（1＋路段率）作為高級住宅加價方式」及「設游泳池、中央空調、玻璃帷幕和電扶梯加價規定，是否合理或應取消加價項目」及「高級住宅改採固定比率加價」等都是研議方向。
財政局說，為解決從103年7月1日施行的新舊房屋標準單價造成爭議，舊屋是否應一併調整單價，也會納入研議，並在論壇中開放討論。
財政局表示，為鼓勵房、地所有權人參與都市更新，除建議中央延長都市更新後房屋稅減半徵收年限，並納入協議合建稅賦減免機制，也會研擬都更戶房屋評定現值折減可行性。
財政局為獎勵投資，也研擬並建議中央修正 「發展觀光條例」，針對國際觀光旅館業，授權地方政府適當減免房屋稅及地價稅。
財政局說，房屋稅政策攸關市民權益，相關調整方案尚未定案，會在12日論壇提出討論，聽取意見後修正，最後方案會提到不動產評價委員會討論通過後，106年7月1日實施。1050910
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。