北市房屋稅研擬方案 居住正義論壇討論

我要評比

北市府財政局今天說，為檢討現行房屋構造標準單價等房屋稅基，會在「居住正義論壇政策公開研討平台」公布研擬方案，統整意見後當調整方向，並當民國106年評定標準價格參考。

財政局表示，房屋稅議題引關注，為讓房屋稅課稅更合理，並檢討現行房屋構造標準單價、各項加價項目等房屋稅基，研擬方案會在12日舉辦的「居住正義論壇政策公開研討平台」公布，廣納各界建言，事後也會當成調整方案，作為106年重行評定房屋價格參考。

為讓房屋評定現值合理化，財政局已研擬數個方案並在論壇上提出，像「103年調整新建房屋構造標準單價後，再以（1＋路段率）作為高級住宅加價方式」及「設游泳池、中央空調、玻璃帷幕和電扶梯加價規定，是否合理或應取消加價項目」及「高級住宅改採固定比率加價」等都是研議方向。

財政局說，為解決從103年7月1日施行的新舊房屋標準單價造成爭議，舊屋是否應一併調整單價，也會納入研議，並在論壇中開放討論。

財政局表示，為鼓勵房、地所有權人參與都市更新，除建議中央延長都市更新後房屋稅減半徵收年限，並納入協議合建稅賦減免機制，也會研擬都更戶房屋評定現值折減可行性。

財政局為獎勵投資，也研擬並建議中央修正 「發展觀光條例」，針對國際觀光旅館業，授權地方政府適當減免房屋稅及地價稅。

財政局說，房屋稅政策攸關市民權益，相關調整方案尚未定案，會在12日論壇提出討論，聽取意見後修正，最後方案會提到不動產評價委員會討論通過後，106年7月1日實施。1050910

(中央社)