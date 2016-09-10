沒有港口的漁港 買魚卻要搶破頭

台東縣太麻里鄉「三和漁港」，雖然稱為漁港，但是沒有港口，也沒有漁船，只有漁市，當漁獲送上岸後，遊客已經迫不及待，根本來不及辨識哪種魚，先抓了再說」。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝 105年9月10日

漁港夏日遊13熾熱的太陽，逐漸靠近山頭。下午3時許太麻里三和海邊的沙灘上，2艘載滿漁獲膠筏搶灘上岸，民眾早已拿著鈔票等待搶購活潑亂跳的魚。

台東縣太麻里鄉「三和漁港」，雖然稱為漁港，但是沒有港口，也沒有漁船，只有漁市，岸邊停放2艘膠筏，和一輛有絞盤的拼裝車。平常沒有人，只有上午8時和下午4時，才會擠爆人潮。

這個不起眼的漁港，曾經創造出全國定置網魚獲量最多的魚市；現撈的活魚根本不需要拍賣，一上岸就被搶購一空，只有眼明手快的幸運民眾才能搶到魚，搶魚成為魚市特殊的景觀。

漁港屬於定置漁網，一天撈2次魚拍賣，上午和下午，通常上午買的人比較少，識途老馬都會選擇下午4時的拍賣。

每天下午3時許，人潮慢慢地湧入漁港，有人手握現金在拍賣場地「卡位」，有人則到海邊，看著魚如何從海面上撈到膠筏，然後活潑亂跳的運送到魚市場。

停在岸邊的2艘膠筏進入定置網內，緩緩的收網，眼力好的民眾可看到魚群在網內跳躍的景象。約莫1小時的收網，膠筏將漁獲送上岸，接著由拼裝車運到旁邊的魚市，民眾跟著拼裝車後面跑。

「小心，小心」，車子還沒完全停，遊客已經迫不及待，上百隻手瞬間伸向拼裝車，「根本來不及辨識哪種魚，先抓了再說」。幸運的可以搶到鮪魚、旗魚，甚至土魠魚；運氣不好也有鰹魚和油帶魚。

搶魚老手鄭明輝說，到三和買魚沒什麼撇步，就是先卡好位置，拼裝車一到，「能拿什麼就拿什麼」，一旦三心二意挑魚，保證什麼都會買不到，因為不超過1分鐘魚貨就沒了。

搶到魚，再到一旁付帳，雖然是「不二價」但對民眾來說還是搶了便宜，因為「現撈的活魚」新鮮外，也比一般魚市便宜。

這裡的常客陳姓阿嬤說，一尾500元的旗魚，轉手賣給旁邊沒有搶到魚的民眾就可賣到800元，因此她每天到這裡「搶魚」再轉賣脫手。

李姓船長說，全省各地魚貨交易都是用喊價拍賣，只有三和允許用搶的，搶到魚後才會排隊付錢，這種搶魚文化已超過30年了，他也無能無力制止。

老漁港，充滿了生命力，也跟著現代化；為了方便民眾取得最新漁訊，在地漁民特別在港區增設QR code，只要拿出手機掃描，就能接收相關訊息，包括漁場位置、漁港歷史、漁獲種類及漁船上岸時間，還有周遭地理環境簡介。

根據台東縣政府漁業課統計，三和漁港是定置漁場，雖然沒有港口，只有兩艘膠筏的不起眼漁港，但是漁獲相當豐富，漁獲量曾創下3000萬元的紀錄，目前是全國漁獲量最高的定置網場。

太麻里三和魚市場就在南迴公路、台9線旁，因三和海域底層海水對流旺盛，加上黑潮流過，終年有魚類洄游，但為了保護漁網，8、9月颱風期間收網。太麻里三和村漁民利用得天獨厚的條件，發展出沒有港口的漁港定置漁業。1050910

(中央社)