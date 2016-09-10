世界自殺防治日 嘉義雙潭設看板
今天是「世界自殺防治日」，有鑑於民眾前往蘭潭、仁義潭輕生時有所聞，嘉義縣生命線協會今天前往設置自殺防治看板。
嘉義縣生命線協會表示，據民國104年6月16日衛生福利部統計處死因統計資料，嘉義縣103年自殺死亡人數123人、自殺粗死亡率23.3％（單位為每10萬人口），自殺粗死亡率居全台之冠。
雖然在政府加強宣導下，104年粗死亡率已降到17.81％，但仍屬偏高，加上中老年人口自殺死亡率高於其他年齡層，關懷長者、推動自殺防治成重要課題。
生命線協會說，嘉義縣市地理位置緊密相鄰，民眾跑到蘭潭、仁義潭輕生時有所聞，生命線協會決定在2潭設置自殺防治看板，期望讓想不開的民眾重燃希望，挽救更多寶貴生命。
生命線協會上午在仁義潭碼頭舉辦自殺防治看板揭牌儀式，呼籲社會大眾共同重視、關心自殺防治議題，與生命線1995專線一起關心守護寶貴生命。1050910
(中央社)
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