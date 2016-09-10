療癒賣萌 高雄吉祥物PK戰

我要評比

全台最萌、最療癒的選戰「2016年全台吉祥物PK戰@高雄」9月開打，活動分拔河賽、網路票選、吉祥物車隊大遊行、頒獎晚會與LIVE直播連結等，戰況激烈，備受期待。

高雄市政府新聞局說，今年度吉祥物PK戰聚集全台32隊吉祥物報名參賽，分為「企業戰士組」及「模範公僕組」，各組將選出3名最具特色吉祥物，另選出1名最具高雄特色吉祥物。

吉祥物PK活動有11日「偶最有力」拔河賽、12日到10月4日中午12點網路票選、10月1日吉祥物車隊大遊行、10月16日頒獎晚會。

競賽方式包含網路票選、現場投票及專業評審。PK戰採分組競賽，「企業戰士組」有10隊報名，其中5隊是高雄企業，有U!Fu&哈比（高雄捷運股份有限公司）、Dream Mimity（夢時代購物中心）、國城熊（國城建設）、阿明哥&阿明妹（日月光集團）、大義&唐基（義大世界）。

另5隊來自外縣市，分別是南港小水鹿（南投縣南港社區發展協會）、八豆&枯麻（溪頭妖怪村主題飯店）、大金寶寶（大金空調）、KIDO家族（南一書局）、立康小超人&鹿福神（立康生醫公司）。

「模範公僕組」共22隊報名，其中8隊是高雄在地，分別是高雄熊（觀光局）、高雄五寶（海洋局）、麗麗加&薇薇安（教育局資訊教育中心）、水蜜桃娃娃（那瑪夏區公所）、鋤頭山哥&竹簍水妹（六龜區公所）、葵寶&葫哥（杉林區公所）、內門小將（內門區公所）、交安寶貝（交公路總局高雄市區監理所）。

另14支隊伍是其他縣市的紫紫&點點（交通部觀光局茂林國家風景區管理處）、大獅兄家族（客委會客家文化發展中心）、四重溪溫泉寶寶（屏東縣政府）、熊讚BRAVO（臺北市政府世大運）等。詳情洽官方網站：http://2016pk.tw/ 查詢。1050910

(中央社)