肩關節無力 頸椎椎間盤突出作祟

50歲趙姓女子近一年半常有兩側肩部手臂痠麻無力現象，嚴重影響生活，就醫才發現頸椎第5節與第6節頸椎中央型椎間盤突出，她在接受微創手術後，住院4天即返家休養。（童綜合醫院提供）中央社記者廖壬楷傳真 105年9月10日

50歲趙姓女子近一年半常有兩側肩部手臂痠麻無力現象，嚴重影響生活，就醫才發現頸椎第5節與第6節頸椎中央型椎間盤突出，她在接受微創手術後，住院4天即返家休養。

童綜合醫院微創中心副院長徐少克指出，頸椎椎間盤突出是常見的頸椎病變之一，但是患者出現的症狀（如肩膀、手臂或上背部等疼痛無法施力）常會被誤認為其他疾病（如五十肩） 。

其中，頸椎第5、6條神經主要支配肩關節內旋轉韌帶的活動，一但被壓迫造成旋轉韌帶的痙攣收縮，最後肩部關節活動受限，與一般五十肩發生的臨床表現不易分辨。

徐少克建議，若有從肩頸開始出現的放射性疼痛，乃至於延伸到手臂的痠痛無力，就應該到醫院尋求有經驗的脊椎科醫師進行詳細的診斷，才能儘速找到正確病因。

另外，人體椎間盤會因為年齡逐漸增長而退化，但是近來椎間盤病變年齡逐漸下降，主要是因為姿勢不良或使用3C產品過多導致，尤其最近手機遊戲掀起熱潮，民眾要特別注意使用時間與姿勢。

徐少克表示，微創手術是用以影像系統為輔助，直接處理造成脊椎疼痛的病灶（骨刺），對身體侵入性小、組織傷害性少，患者可以很快地恢復，縮短住院天數；而現在也有活動式人工椎間盤可選擇置換，在提供支撐頸椎同時，還保留頸椎正常活動度，因此術後不用再長時間戴著頸圈復原。1050910

(中央社)