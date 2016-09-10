經期不能吃水果是迷思 搭配體質即可

坊間流傳，水果是寒涼屬性食物，經期來最好別吃。不過，中醫師劉佳祐說，水果有不同屬性，女性可看體質選用適合的水果，打破經期不能吃水果的迷思。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫師劉佳祐表示，一般而言，女性經期時應溫補，避免寒性、涼性的食物、冰品、冷飲，否則可能痛經、經血量排不出，或甚至有人經血就沒了。長期下來也可能留下病因，日後經期可能不順、長遠甚至影響子宮環境，如長肌瘤。

劉佳祐表示，很多水果都是涼性，有些中醫師會比較嚴格，會建議經期乾脆都不要吃水果。但只要了解水果屬性和個人體質，兩者互相搭配，還是可以吃水果。

水果有涼性、溫性、平性，劉佳祐表示，屬性的區分是根據吃進身體的反應，如龍眼、荔枝等屬於溫性，吃下肚會化熱、化火，讓身體溫暖。如果體質燥熱者吃下去，就容易口乾舌燥、易長痘痘。

涼性的水果則如西瓜、水梨、柚子、葡萄柚、橘子、奇異果、鳳梨、火龍果等，若寒性體質的人吃了，就比較容易拉肚子，身體多餘的水分會跑出來，如流鼻涕、分泌物較多。

劉佳祐表示，中醫說「寒者熱之，熱者寒之」，女性可從經期來的身體反應觀察自己屬於哪種體質。如有些人經期來前便秘、長痘痘、愛生氣煩躁，就是熱的反應，適合吃涼一點的水果。若來的時候會痛經、腰痠、會水腫、覺得疲倦頭暈，就屬寒性體質，應吃溫性水果。

至於平性水果，如芭樂、蘋果、葡萄、木瓜等，不管哪種體質，都適合食用。1050910

(中央社)