美起訴排氣造假 福斯1工程師認罪

1名德國福斯汽車（Volkswagen）的工程師，今天在美國的法庭認罪，坦承協助研發加裝於福斯柴油車的排氣造假裝置。他的認罪有助於美國調查這起官司。

法新社報導，62歲的被告詹姆斯．梁（James Liang）因研發造假排氣裝置，裝於超過50萬輛售往美國的汽車上，被起訴至底特律聯邦法院。他被起訴後同意與美國檢察官合作，訴究福斯這起案件。

起訴書指出，在德國擔任工程師時，梁從一開始就協助研發裝有造假裝置的引擎。在福斯爆發這起全球性醜聞後，梁是首名在美國遭起訴的福斯高級職員。

美國司法部在24頁的起訴書中指出：「幾乎從福斯一開始設計新的『潔淨柴油』汽車時，梁與其同事就設計讓這些福斯柴油車達不到美國排放標準，但藉由造假讓車輛通過受測，但車輛事實上根本沒法達到標準。」

起訴書指出，梁被控與其他福斯員工研發一套複雜的軟體系統，讓車輛於接受環保檢測時保持低排放，一旦車輛上路後，在提高燃油效率下，排放即大幅提升。

梁是在福斯加強行銷燃油效率高的「潔淨柴油車」以打入美國市場時，於2008年派駐到加州。他在本案面臨最高5年有期徒刑，及最高達25萬美元的罰金。

據彭博（Bloomberg News）報導，梁在法庭上表現出懊悔，並坦承：「我知道福斯為了把車賣到美國，瞞著美國監督機構搞造假裝置，這是我獲罪的原因。」

福斯女發言人拒絕回應梁遭起訴一事，僅表示公司「一直持續配合美國司法部」。

熟悉程序人士表示，梁的認罪有助美國儘早完成調查，促成巨額的罰款。1050910

(中央社)