北韓核試 潘基文強烈譴責
北韓進行最大核試，朝鮮半島危機持續升溫。聯合國安理會今天閉門磋商因應，秘書長潘基文發表措詞強烈的聲明，譴責北韓行徑公然違反安理會決議，也對無法解決問題深感遺憾。
聯大主席李克托夫（Mogens Lykketoft）同樣表達嚴重關切與震驚，譴責北韓此一不負責任及無法接受的行為。他還呼籲北韓放棄核武及飛彈技術，遵守國際義務。
北韓進行第5次且最大核試，同時聲稱已掌控彈道飛彈攜載核彈頭能力，升高北韓對外威脅，聯合國迄今束手無策。安理會應美國、日本及南韓要求，今天再就北韓核試緊急閉門磋商因應。潘基文在安理會會議室外，強烈譴責北韓進行地下核試舉措。
他表示，「北韓已第5次違反禁止核試驗的國際規範，此一令人無法接受的行徑危及區域和平及安全，再次提醒世人加強全球禁止核試驗的急迫性」。
潘基文呼籲北韓領導人致力追求人民福祉，而不是一味地追求發展核武器和彈道飛彈技術。國際社會應要求北韓改弦更張，承諾走無核道路。
潘基文希望安理會在北韓核危機問題上繼續團結一致，「並採取適當行動」，「並呼籲國際社會加速施壓，制止北韓不當行徑」。
另外，潘基文年底即將卸任之際，面對北韓核危機依舊未解，他接受外媒訪問時，坦言10年秘書長任內，未能促使北韓領導人傾聽國際社會呼籲，放棄追求核武器，深感失望與遺憾。
國際原子能總署（IAEA）署長天野之彌（Yukiya Amano）也形容北韓核試，是「深深令人不安及遺憾的行為」，明顯違反安理會決議。1050910
(中央社)
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