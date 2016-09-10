紅貴賓絆倒8旬婦 似知闖禍乖乖等員警
大陸重慶市一名83歲老婦6日下午走在人行道上，突然被一隻從右方竄出的紅貴賓犬絆倒，當場右手骨折坐在地上不斷呻吟。小狗似乎知道自己闖下大禍，圍著老婦轉了好幾圈，不但沒有逃跑還乖乖等到員警前來處理，然而現場卻不見飼主，最後警方將狗兒帶回，暫由好心人收容餵養，呼籲主人盡速與派出所聯繫。
員警調閱監視器發現，老太太6日下午13：47行經寶聖西路人行道時，紅貴賓突然從右方一輛摩托車旁快速竄出，不慎絆住老人的右腳，致其受驚摔倒在地，老婦許久才吃力地坐起，不停摸著右手喊痛。小狗闖禍後立即跑開，但未跑遠，隨後繞著老人轉了幾圈，還走到她面前凝望，最後守在一旁聳拉著腦袋，像是做錯事的孩子。
路過民眾見狀趕緊上前關心老太太的身體狀況，但都不敢貿然攙扶，現場也遲遲不見飼主前來領走紅貴賓。老婦的兒子接到電話後趕到現場，與警方一起將母親送醫，然因骨折較嚴重，需轉院進一步動手術治療。
目前，渝北回興派出所員警正積極調查，警方和受傷老人都希望紅貴賓犬的主人能現身，並與警方聯繫。
(中時)
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