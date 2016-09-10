新銳藝術家挑戰各國機制！【無盡的儀式】當代館展出

陳依純_林水源傳奇現場照。（當代館提供）

「全球化不是一種選擇，而是現實！」暢銷書《世界是平的》作家湯馬斯·佛里曼（Thomas L. Friedman）如是說。當新生電子媒體的相互聯結把這個世界的形象重塑為一個全球村，這對我們是好是壞？現代人人手一機，拍照、打卡、上傳臉書似乎已成為「例行公事」！當和好友分享快樂悲傷時，或許不知不覺間也將自己的秘密揭露，也許哪天這些資料成了把柄！暌違兩個月，台北當代藝術館邀請陳依純、羅禾淋2位新銳藝術家用科技、媒體呈現在全球化社會中他們所觀察的現象，盼大眾能觀賞展品時也能省思儀式蘊藏的機制。

藝術家談論創作理念。（左起羅禾淋，陳依純，當代館提供）

因應文化局進行古蹟建築消防系統改善工程，台北當代藝術館7～9月上旬間進行修繕，在迎接學生開學時，當代館也邀請2位青年藝術家陳依純、羅禾淋針對現代高科技社會的共同體察與各自回應。藝術家以現代人熟悉的錄像、YouTube影像上傳、動畫等傳達他們對這個社會關注，究竟影像是否可傳達真實、社會底層的小人物真實慾望為何？

羅禾淋導覽作品《隱形的方向》。（當代館提供）

【無盡的儀式-陳依純與羅禾淋個展】，概念來自兩位藝術家對現代高科技社會的共同體察與各自回應，他們試圖揭露，在一切都日漸標準化的當代生活中，人們習慣依賴便捷的科技產品，然而為了使用這些科技產品，其中的使用規則和條件也同時不由自主地被大大小小的各種機器馴化了，正如在特定場合中執行「儀式」般的行為。

陳依純Chen I-Chun-林水源傳奇第四集Shui Yuan Lin Legen-4th Episode_動態影像Animation_5min_2015。（當代館提供）

解剖科技框架下的儀式

二位青年藝術家導覽時強調我們太習慣生活中僵化的規範，不自覺活在無形的框架中，而展覽中主要期待透過加密影像、處理過的錄像影片、和還原編碼、解碼過程的影像裝置去解剖他們所看見的科技，如何從身到心徹底規範了當代人的生活概念和行為模式。

【無盡的儀式-陳依純與羅禾淋雙個展】展品。（林宜靜 攝）

藝術家挑戰各國不同體制

藝術家企圖挑戰不同國家對於網路和法規的限制，像是羅禾淋的作品〈口袋中的抗爭〉即將「太陽花學運」原始紀錄片用公式變更播放規則後，加密上傳大陸「優酷網」，如此手法除了避開大陸重重的網路保護機制，企圖以無孔不入的方式成功衝撞看似嚴密的巨型網絡。然羅禾淋也提到，當影像通過審查機制時，其實也喪失所謂的100％真實，影片上方自動「烙上」的標記是否也無形中侵害了所謂的「著作權」。

羅禾淋Luo He-Lin_口袋中的抗爭Resist in the Pocket_文件、影像裝置Document, Video Installation_2016。（當代館提供）

類似概念的作品同樣來自2016年陳依純與羅禾淋的共同創作〈隱形的方向〉，藝術家在新加坡這個禁止民眾於街區塗鴉的國家，以隱形墨水在新加坡的街道畫上箭頭，必須透過UV紫外線手電筒，才看得見其刻意留下的符號與指示，透過創作，被規定框住的自由意識得以掙脫。

陳依純、羅禾淋Chen I-Chun and Luo He-Lin_隱形的方向Invisible Direction_錄像、動力裝置、行為文件。（當代館提供）

陳依純導覽作品《未來即時客工》。（當代館提供）

另陳依純也以自身拍攝的紀錄片為提，談到全球化背後的不平等，東南亞國家的高知識份子來到台灣，僅只能從事低階勞動工作，其所評判標準除了勞動者學歷、經驗外，是否國家與經濟社會中也有所操弄？

藝術家羅禾淋說明《數位佛陀》創作理念。（林宜靜 攝）

這個展覽以雙個展為名，除獨立呈現各自作品外，也帶來二人聯手打造的數位影像空間。本展希望引導觀眾察覺，雖然當代人的生活概念和行為模式已淪為習慣，然而自身可以找到另一種突破的可能去回應。

此外，展覽的最後一天（10月23日），藝術家將在當代館與國立臺北藝術大學新媒體藝術學系袁廣鳴副教授有一場精彩的座談分享，想了解更多展覽迷人之處，敬請把握機會!

【無盡的儀式-陳依純與羅禾淋雙個展】主視覺。（當代館提供）

【無盡的儀式-陳依純與羅禾淋個展】

時間： 9/10（六）—10/23（日）

地點：台北當代藝術館實驗秀場MOCA Studio

(中時電子報)