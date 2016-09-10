超越蓋茲!服裝業巨擘 短暫搶下全球首富

我要評比

西班牙服裝業巨擘、ZARA創辦人阿曼西奧·奧蒂嘉，日前以795億美元搶下比爾蓋茲的全球首富寶座。(圖/celebritymoney.org)

微軟創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates）全球首富寶座近日短暫遭拔，名次落居第二，由西班牙服裝業巨擘、ZARA創辦人阿曼西奧·奧蒂嘉（Amancio Ortega），以795億美元取而代之。

根據《富比世》（Forbes）網站報導，西班牙流行服飾Zara母公司集團印地紡（Inditex）周三股價大漲2.5%，使創辦人兼現任大股東阿曼西奧·奧蒂嘉身價攀升至795億美元，擊敗淨值為785億美元的比爾蓋茲，摘下全球首富頭銜。

不過，週五上午10點Inditex股價下降2.8%，阿曼西奧·奧蒂嘉以778億美元身價，再敗給淨值 781億美元的比爾蓋茲，交回首富之位。

現年80歲的阿曼西奧·奧蒂嘉雖富可敵國，但他喜愛低調、注重個人隱私，鮮少接受媒體採訪，名聲始終不如其他富豪響亮。奧蒂嘉在少年時期僅是一名裁縫店店員，後與當時的妻子羅薩麗亞（Rosalia）在公寓製作女裝出售，1975年成功開設第一間ZARA。

憑藉著卓越商業頭腦以及行動力，奧蒂嘉快速擴張事業版圖，1975年後的8年間，奧蒂嘉店鋪在西班牙的據點已擴展至9間，並於1984年興建1萬平方公尺物流中心。

奧蒂嘉棄打廣告、主攻展店，及搶搭時尚熱潮、快速推出新品的經營模式，成功打造出全球最具競爭力的時裝零售業帝國，2015年更短暫登上世界首富之位。目前Inditex旗下擁有許多知名品牌，包括Zara、Massimo Dutti、Pull & Bear等，在世界各地有逾6600家分店。

《富比世》報導指出，奧蒂嘉與比爾蓋茲的全球首富爭霸戰，在未來仍會持續上演。

(中時電子報)