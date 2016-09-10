美網》瓦林卡逆轉勝錦織圭 生涯首闖美網決賽
美網男單準決賽，大會第3種子瑞士名將瓦林卡面對大會第6種子錦織圭，開賽先失首盤，不過隨後逆勢倒趕3盤，4比6、7比5、6比4、6比2逆轉勝生涯首闖美網冠軍戰。
錦織圭僅用29分鐘就輕鬆先下一城，不過瓦林卡隨後連趕2盤，反倒超前錦織圭。勢如破竹的瓦林卡，第4盤率先破發錦織圭連拿3局，形成3比0領先。錦織圭保發後破發瓦林卡追成3比2，不過瓦林卡穩住陣腳，兩度破發錦織圭盤末連拿3局，最終讓錦織圭回擊掛網，順利4盤3比1逆轉勝挺進決賽。
拍落錦織圭，瓦林卡高舉雙手慶賀，「場館的確很悶熱，錦織圭也是很強勁的對手。能夠首度晉級到美網決賽，這是非常美妙的夜晚。」
瓦林卡曾在2014年澳網、2015年法網奪冠，美網過去最佳成績僅在2013和15年晉級4強，將在首度美網決賽迎戰肩傷纏身的「球王」喬克維奇，這將是瓦林卡一拚生涯第3座、美網首座冠軍金盃的最佳機會。
(中時電子報)
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