911遊紐約 5個省錢指南

遊客在911紀念公園的反思池放上白色玫瑰紀念罹難者。（美聯社）

遊客搭渡輪參觀自由女神。（美聯社）

美國「911恐怖攻擊」即將邁入15週年，世貿中心遺址、以及2014年開放的紀念公園與博物館，已經成為紐約熱門觀光景點。

不過在物價高昂的紐約觀光，想省點小錢，下面有5個小撇步。

1.911紀念公園本身是免費開放的

曾經的世貿雙子星大樓所在地，現在保留成為一片空地，改建成兩個巨大的四方形下沉式水池，水池名為「反思池」，水池四壁有水流落入反思池中。反思池四周的矮牆是黑大理石的，上面刻有近3000名911罹難者的姓名。

而座落於公園內一座形狀不規則的玻璃屋，就是911博物館，進去參觀需要門票，成人24美金，老人、學生、青少年有優待票。不過博物館在每週二下午4時會釋出免費門票，先到先贏，重點就是得提早去排隊。

2. 自由公園免費

今年6月29日全新開幕的「自由公園」（Liberty Park）也是免費的。這座位於曼哈頓下城自由街（Liberty Street）上的公園，可以俯瞰911紀念公園及世界貿易中心一號大樓（One World Trade Center）。

3.在Eataly學義大利料理，免費

「Eataly」是世界最大的義大利美食超市，8月才在新建的世界貿易中心一號大樓開設新店，每天下午1點和6點會有免費的義大利美食教學。

4.在Century 21血拚便宜名牌貨

Century 21是紐約著名的名牌過季折扣店，血拚客應該都聽過它的大名。想買便宜的名牌，來這裡淘寶就對了。

5.免費搭渡輪觀賞自由女神

參觀自由女神像旅遊套票18美起跳，如果你只想「欣賞」，而不是一定要「親臨」的話，有一種免費的方式--搭乘橫渡哈德遜河到對岸史坦頓島的渡輪。25分鐘的航程會經過自由女神像，可以搭渡輪、與女神像合照、觀賞曼哈頓美景，重點是，免費。

(中時電子報)