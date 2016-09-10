九命怪貓？義強震16天後救出兩貓

義大利大地震後，兩隻貓咪撐了16天，奇蹟式地從兩處廢墟中被救出來。圖為之前救出的貓咪，非此新聞中的貓咪。(圖截取自YouTube)

一隻名叫羅蜜歐的黃金獵犬，受困在瓦礫中9天幸運獲救。(圖截取自YouTube)

義大利中部8月24日發生強烈地震至今已奪走近300條人命，但有兩隻貓咪竟撐了16天，周五(9日)奇蹟式地從兩處廢墟中被救出來。

據外媒報導，強烈地震重創義大利阿馬特里切鎮（Amatrice），當地一位受災戶9日重返家園收拾家當時，聽到微弱貓叫聲，隨後消防隊員救出名為皮特羅（Pietro）的貓咪，消防隊員對皮特羅的生命力十分驚嘆。皮特羅脫水且虛弱，消防隊員先給牠一些水喝，然後送牠到獸醫院照護。

與此同時，在鄰近的伊利卡村（Illica），一隻名叫喬琪安娜（Giorgiana）的母貓，也從一間毀損的房屋中被救出。母貓的主人已於強震中罹難，但他們的女兒倖存，曾請求動物保護團體Oipa協助尋找3隻愛貓。Oipa志工遍尋不著，只能留下食物並不斷呼叫貓咪名字，9日終於

聽到微弱喵喵聲，消防隊員趕忙救出貓咪，喬琪安娜同樣脫水且虛弱，但是保住了性命。

在此之前，馬特里切鎮一隻名叫羅蜜歐（Romeo）的黃金獵犬，受困在瓦礫中9天，也幸運獲救。

(工商)