俄羅斯反貪局長住家搜出1.2億美元

俄羅斯反貪局局長德米特里·扎哈爾琴科家中遭搜出約1.2億美元的現金（折合80億盧布）。

據消息人士稱，9月9日當天，反貪局局長扎哈爾琴科因受賄700萬盧布被捕，被捕期間從他身上查獲2000萬盧布現金。檢警搜查扎哈爾琴科住所，搜出大筆美金現金，折合近80億盧布。

他還說：「還沒有清點出最終數額。目前只是搜查了他的住所，還不清楚他擁有多少其它資產，針對這方面問題已在開展工作」。

(中時電子報)