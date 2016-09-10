iPhone7部分機型延後交貨 原因出在顏色

我要評比

蘋果公司（Apple）新智慧型手機iPhone 7和iPhone 7 Plus預購開跑，預定16日上市，但黑色和曜石黑色手機需求特別大，蘋果不得不延後交貨日，部分機型最遲至11月才出貨。

「美國有線電視財經新聞網」（CNNMoney）網站報導，蘋果一開始表示會在16日後2到3週內出貨，但很快就將部分黑色iPhone 7機型出貨日延後4到6週。

若想早一點拿到新手機，可能得退而求其次選擇其他顏色，金、銀和玫瑰金色目前沒有延後問題，預定仍會在16日出貨。

「iPhone7預購」（#iPhone7PreOrder）在推特（Twitter）逐漸成為熱門主題標籤，部分買家推文抱怨新機延後到手。

蘋果昨天宣布不會公布iPhone 7首週銷售量。今年將是蘋果第一次不會公布這個外界密切關注的數字。

蘋果在聲明中說：「這些最初銷售量將受到供應的制約，而不是需求，而我們已決定，這對我們的投資人和客戶來說不再是一項代表性指標。」

蘋果未立即回應媒體置評要求。（譯者：中央社盧映孜）1050910

(中央社)