喬科維奇撕衣 殺進美網男單決賽

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世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）今天以6比3、6比2、3比6、6比2，擊敗法國好手蒙菲爾斯（Gael Monfils），第7度打進美網決賽，戰況激烈到喬帥還撕開自己的球衣。

法新社和「今日美國報」（USA Today）網站報導，衛冕的喬科維奇將於11日的決賽對上瓦林卡（Stan Wawrinka）或錦織圭，尋求贏得2016第3座、生涯第13座大滿貫冠軍。

喬科維奇贏球後，生涯13次對戰蒙菲爾斯全贏，但今天的比賽充滿戲劇張力。

蒙菲爾斯因表示若在比賽中一路輸球就投降，被譏缺乏運動精神；2011與2015拿下美網冠軍的喬帥，在濕度達60%情況下熱戰到雙肩都要接受治療，包括第4盤時因治療叫暫停。

喬科維奇輸掉第3盤並撕開自己的球衣後，表現又開始有如神助。蒙菲爾斯則要了一罐可樂，以圖提振精力。

喬科維奇賽後大呼實在太潮濕，覺得這場比賽的狀況大異於先前，但他也盛讚對手非常難纏，是這次賽會最佳選手之一。

喬科維奇生涯對上瓦林卡19勝4敗，對錦織圭10勝2敗，無論對上誰都有優勢。1050910

(中央社)