黑人出招惡整范范 這次出擊竟讓他大挫敗
黑人陳建州以整人為樂出了名，由於接連惡整保母小亨堡得逞，讓他食髓知味將惡搞對象轉移到愛妻范瑋琪身上，未料范瑋琪出乎預料的淡定，則讓陳建州大感失落。
陳建州上傳惡整范瑋琪影片，只見他鬼鬼祟祟躲在更衣室裡，接著把以假亂真的玩具老鼠放在范瑋琪手機上，然後用帽子蓋住等待上鉤，甚至還表示這是要送給太太的小驚喜，未料范瑋琪把帽子掀開那刻，表情居然異常淡定，甚至拿著水杯轉頭就走，這反應讓陳建州表示相當挫敗，對此范瑋琪也在臉書回應「姐我十多年來，早就練就金鋼嚇不壞的內功，省點力氣去嚇別人吧」。
對此保母小亨堡則大感緊張，立即留言向范瑋琪求救「姐～妳講這樣他會來嚇我啊」，這也讓粉絲想出對策，表示兩人可以聯手惡整黑人，讓他也嚐嚐被嚇到魂飛魄散的滋味。
(中時電子報)
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