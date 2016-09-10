中秋節吃烤肉 新竹豐邑喜來登推泰國美食節

看準中秋節烤肉旺季，新竹豐邑喜來登大飯店即日起至10月16日在盛宴自助餐廳舉辦泰國美食節，可以品嚐到非常應景的「泰式風味烤肉」料理。

新竹豐邑喜來登大飯店表示，「泰國菜」也是台灣人非常鍾情的菜系，這次特別邀請曾在「泰國廚藝學校Thai CookingAcademy」及「皇家廚房廚藝學校 (The Royal Kitchen Bangkok)」等地方學習「泰式傳統料理」及「泰國皇室料理」的于美芮擔任顧問。

新竹豐邑喜來登西餐行政副主廚彭俊傑指出，這次泰國美食節以泰國北、中、南各地菜系風格為主軸，呈現多元的南洋風味。

他說，台灣民眾在泰式餐館吃到的「泰國菜」大多是偏屬「寮國」與「緬甸」風味的「東北菜系」，是典型重酸辣口味，例如涼拌青木瓜沙拉及大家熟知的酸辣蝦湯 (Tom Yum

Koong)」；泰國首都曼谷位在中部，是皇室所在地，也是泰國魚米之鄉，料理手法精緻偏甜，綠咖哩雞就是典型的中部菜，手工甜點椰汁石榴冰、黑糯米椰漿芋頭也都是代表美食；泰國南部接近印度，菜系口味最屬濃厚，加入馬鈴薯的瑪莎門咖哩偏印式風味，炒螃蟹也是南方代表菜色之一。

(工商)