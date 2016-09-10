秋季限定！只賣「新鮮」！野柳假日活蟹市集開市
萬里漁民自產自銷的野柳假日活蟹市集今(9/10)日開市，秋季限定，絕對尚青！即日起到11/27(日)，每週六、日(含中秋、雙十連假)的11點至17點，萬里漁民產銷班都會在野柳漁港的藍色公路候船亭提供自家捕撈的萬里蟹及當季海鮮讓民眾選購，愛吃海鮮的民眾不要錯過，現場還設有代客蒸煮攤位可以讓您馬上品嚐唷！
直擊萬里蟹產銷最前線，現買現蒸海味四溢
因應萬里蟹季節的到來，為了讓慕名而來的民眾感受萬里蟹第一鮮甜的海味，新北市政府特別輔導萬里漁民辦理野柳假日活蟹市集，讓捕蟹船長和夫人們在野柳漁港邊販售自家捕撈的萬里活蟹及在地當季海鮮，今日因應市集開市，還特別邀請萬里蟹船到場進行卸貨展演助陣，讓民眾直擊萬里蟹從漁船進港、卸貨、分級等作業流程。家住台北的民眾林小姐表示，這次特別到野柳漁港來就是為了要看螃蟹船的卸貨展演，第一次看到那麼多螃蟹活跳跳的樣子，非常震撼，剛剛也和朋友在假日市集一人吃了一隻螃蟹，新鮮的海蟹肉質鮮甜，加上淡淡的海味，清蒸就非常好吃。
秋季限定，第一手的萬里蟹，第一鮮甜的海味
新北市政府農業局表示，平時捕蟹船進港卸貨後大多直接配送至通路端，消費者就算來到漁港，也少有機會觀察海蟹產業，或直接向漁民直購活蟹，野柳假日活蟹市集絕對是消費者最接近萬里蟹生產者的管道。歡迎大家9到11月有空可以來市集走走，享用秋季限定的鮮美滋味。
更多訊息請洽
2016新北萬里蟹活動小組，電話: 02-82572525分機212、216 (周一至周五 11:00- 18:00)
(中時電子報)
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