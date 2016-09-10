苗栗雙鐵銜接 一日生活圈更便利
台鐵新豐富站今天啟動通車儀式，與高鐵銜接的廊道同步啟用，苗栗縣長徐耀昌表示，未來搭高鐵民眾只要步行約2分鐘，就可直接轉乘台鐵，讓苗栗1日生活圈更便利。
台鐵新豐富站外觀以紅磚色外牆搭配灰白色及油桐花瓣襯托為主體，呈現客家特色風情，站區內有為身障朋友與長者設置的2部無障礙電梯、為產婦和小朋友規劃的哺乳室和親子廁所。
戶外部分包含42個汽車停車格、108個機車停車格和60個為騎腳踏車民眾設計的自行車格，最重要的是與苗栗高鐵站間已架設長約90公尺「風雨走廊」，旅客可直接穿越廊道轉乘高鐵或台鐵。
配合新站區啟用，豐富站上午8時30分開始發售紀念套票，限量800套，每套新台幣99元，許多民眾前往搶購。苗栗縣政府文化觀光局看準雙鐵轉乘潛力，推出「雙鐵輕旅行」旅遊路線，遊客可透過高鐵、台鐵及台灣好行巴士，走訪南庄和三義，感受「國際慢城」的魅力。
徐耀昌說，從台北市、高雄市搭乘高鐵到苗栗，再透過台鐵轉乘到各鄉鎮，最快只要2小時以內就可抵達，旅客方便，苗栗縣內交通也更便利，由苗栗串連起北高兩地的「一日生活圈」儼然成形。1050910
(中央社)
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