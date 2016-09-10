穿著第二層肌膚 關之琳走伸展台

以美麗出名的香港藝人關之琳最近穿上自己設計的睡衣走上伸展台。她自稱「睡衣狂」，說睡衣就像第二層皮膚。

香港星島日報今天報導，關之琳8日晚間在香港穿上自己首次設計的睡衣與20多名模特兒在時裝展中壓軸出場，氣勢十足。

她說，「今次我是設計睡衣，未試過，我是睡衣狂，會將自己喜歡的東西放入設計中，因睡衣就像第二層皮膚。」

知名藝人鍾鎮濤、楊謹華及Super Junior-M成員周覓當天都到場支持。楊謹華大讚關之琳有品味，設計的睡衣都是女性所夢寐以求。

去年傳出離婚的關之琳本月24日將過生日。談到目前的感情生活，關之琳答說「零啦」，還說「我現在很努力去構思設計，一季要設計30套。所有人都要有工作，這才是生活。」1050910

(中央社)