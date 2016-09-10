地方公務員特考 13日開始報名

我要評比

考選部今天表示，民國105年特種考試地方政府公務人員考試13日到22日受理報名，採分區錄取、分區分發方式辦理，將在今年12月10日到12日全台12個考區同時考試。

考選部說，網路報名方式分為二種，五等考試採「網路報名無紙化」方式辦理，應考人於網路報名資訊系統完成資料登錄後，除經系統提示為「網路報名紙本寄件」者外，毋須繳交報名表件及繳款等證明文件，但須完成報名費繳款程序。

考選部說，三等考試及四等考試採「網路報名紙本寄件」方式辦理，應考人完成資料登錄後，務必下載列印報名表件，連同應考資格證明文件及繳款證明等，於23日前（含當日，郵戳為憑）掛號郵寄，始完成報名程序，逾期不受理。

考選部長蔡宗珍表示，分區錄取、分區分發，計分台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市、桃園市、基宜區（包括基隆市、宜蘭縣）、竹苗區（包括新竹縣市、苗栗縣）、彰投區（包括彰化縣、南投縣）、雲嘉區（包括雲林縣、嘉義縣市）、屏東縣、花東區（包括花蓮縣、臺東縣）、澎湖縣、金門縣及連江縣等15個錄取分發區。

考選部說，為提升試題多元性及評鑑效能，五等考試各類科的「國文(包括公文格式用語)」科目部分試題採用複選題，測驗題題數計45題，其中單選題35題（每題2分）、複選題10題（每題3分），應考人可到考選部全球資訊網應考人專區，查詢有關複選題計分方式、試題範例及試卡樣張等。1050910

(中央社)