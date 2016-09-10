瓦林卡擊敗錦織圭 美網決賽對喬帥

美網公開賽準決賽，第3種子的瑞士好手瓦林卡（Stan Wawrinka）今天以4比6、7比5、6比4、6比2打敗錦織圭，決賽將對上世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）。

法新社報導，尋求衛冕的喬科維奇以6比3、6比2、3比6、6比2擊敗法國的蒙菲爾斯（Gael Monfils），挺進決賽，也要尋求本季第3座、生涯第13座大滿貫冠軍。1050910

(中央社)