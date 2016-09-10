蔡總統訪金門 慰勉官兵

我要評比

總統蔡英文今天上午到金門縣慰勉陸軍航特部兩棲營，並在金防部鑑潭山莊與重要幹部及官兵代表會餐。

蔡總統下午將到瓊林參拜蔡氏宗祠，並前往水頭碼頭視導「小三通及港區」。中秋佳節將屆，蔡總統也會到總兵署出席金門特有博狀元餅活動，與民同樂。1050910

(中央社)