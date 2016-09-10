國際扶輪社前總監捐款蒙古興建佛寺

國際扶輪社3480地區前總監邱秋林捐款逾新台幣2000萬元，在蒙古東戈壁省（Dornogovi Provice）興建一座藏傳佛教寺廟，發揮台灣人民樂善好施精神，為台灣廣結善緣。（駐蒙古代表處提供）中央社 105年9月10日

國際扶輪社3480地區前總監邱秋林捐款逾新台幣2000萬元，在蒙古東戈壁省（Dornogovi Provice）興建一座藏傳佛教寺廟，發揮台灣人民樂善好施精神，為台灣廣結善緣。

邱秋林所捐建的哈瑪寺（Khamar Monastery）位於東戈壁省首府賽音山達（Sainshand）市郊，原先是由歐洲善心人士承諾捐建，卻受2010年歐洲主權債務危機影響而打退堂鼓。邱秋林因禮佛輾轉獲悉此一消息，儘管他從未到過蒙古，卻仍決定出資約70萬美元（約合新台幣逾2000萬元）啟動建設，歷時三年多於目前完成該寺建造。

該寺落成開光典禮於9日上午舉行，邱秋林特地為此遠渡重洋首次造訪蒙古，並與邱太太及女兒從首都烏蘭巴托市搭車將近8個小時出席典禮。

旅居美國等地的藏傳佛教白教直貢噶舉派現任領袖澈贊（Chetsan）法王也特地赴當地主持開光典禮，協助興建該寺的當地民眾、東戈壁主要佛寺的住持及來自蒙古各地的信眾共襄盛舉。

邱秋林是電子設備連接線及接頭生產商「實英實業股份有限公司」董事長，也擔任「新北市台南同鄉會」理事長，長年修習佛法並熱心公益，除了此次捐建東戈壁的佛寺，曾捐款資助印度及尼泊爾等地寺院興建及宗教相關活動。1050910

(中央社)